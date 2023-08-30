День республики — 2023: «Милли кием»

На набережной озера Кабан проходит фестиваль «Милли кием», куда все желающие могут прийти в национальном костюме своего народа. В программе заявлены маркет дизайнеров и брендов, работающих с национальной айдентикой; мастер-классы по созданию национальных аксессуаров; модный показ национальной одежды; выступление филармонического джазового оркестра РТ; экскурсии, посвященные костюмам и аксессуарам, а завершится мероприятие авторским спектаклем «Тукай Казанга кайтты…» режиссера Айдара Заббарова.
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