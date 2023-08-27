10 фото недели: бегущая Казань, трюки от ГИБДД и танцующая «Крутушка»

00:00, 27.08.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Казань провожает лето целым рядом спортивных, музыкальных и культурных событий. Татарские песни и дизайн, легкоатлетический забег и автошоу от ГИБДД, мастер-классы и традиционная ярмарка «Крутушки» — лучшие кадры недели в фотоподборке «Реального времени». 

  • 1. Забег «Ночная Казань»
  • 2—3. Концерт Tatar Radiosi
  • 4—5. Выставка «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики»
  • 6—7. XIV международный этнический фестиваль «Крутушка»
  • 8. Фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары»
  • 9—10. Международный мотофестиваль «Два Кремля»

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