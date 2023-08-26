О татарской культуре и дизайне: «Печән базары — 2023»

Фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары» в этом году проводится в 10-й раз. Гостей мероприятия ожидали модный показ, лекторий, театрализованное чтение дневников и писем, фотозона, татарская чайная церемония, кино, танцевальный мастер-класс, концерт оркестра национальной музыки и медитация на татарском языке.
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