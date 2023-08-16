Нравственные ориентиры образования: в Казани проходит «августовский педсовет»

Сегодня в IT-парке имени Башира Рамеева проходит ежегодное августовское совещание работников образования и науки РТ. В мероприятии принимают участие раис РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, депутаты Госдумы России и Госсовета РТ, ректоры вузов, педагоги. Участники республиканского педсовета рассмотрят результаты деятельности педагогических коллективов за прошедший учебный год и определят задачи на предстоящий.
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