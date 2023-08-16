Поговорим о благотворительности: XVI Всероссийской форум мусульманской молодежи

В Казани торжественно открыли XVI Всероссийский форум мусульманской молодежи. Он пройдет в Болгаре с 16 по 23 августа. Основной его темой выбрана благотворительность в среде мусульман. Участие в форуме принимают 100 мусульман в возрасте от 18 до 30 лет как из регионов России — Крыма, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Пермского края, Марий Эл, Удмуртии, Москвы, Самарской, Свердловской и Астраханской областей, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, так и из других стран — Индонезии, Египта и Великобритании.
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