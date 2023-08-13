10 фото недели: читатели и строители, силачи и реконструкторы

00:00, 13.08.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

На истекшей неделе в столицу Татарстана прибыл книжный поезд, на автодороге М-12 прошла церемония замыкания стыковки моста, казанские атлеты установили новый рекорд, а в Мамадышском районе республики прошел новый фестиваль исторической реконструкции. Самые интересные кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. «Книжные маяки России»: проект «Читающий август» и книжный поезд «Книжный автопробег. Дорога на маяк»
  • 2—3. Церемония замыкания стыковки моста на М-12
  • 4—7. День физкультурника
  • 8—10. Фестиваль исторической реконструкции «Битва эпох»

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