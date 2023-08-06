10 фото недели: звезда татарской эстрады и любимое небо

Звезда татарской эстрады Салават Фатхетдинов открыл 35-й концертный сезон, электричка по маршруту Казань — Аэропорт — Казань перевезла полуторамиллионного пассажира, а любимый казанцами авиационный праздник «Я выбираю небо» в этом году состоялся без традиционного авиашоу. Самые интересные кадры прошедшей недели — в фотоподборке «Реального времени».
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