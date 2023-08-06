10 фото недели: звезда татарской эстрады и любимое небо

00:00, 06.08.2023 10 3
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Звезда татарской эстрады Салават Фатхетдинов открыл 35-й концертный сезон, электричка по маршруту Казань — Аэропорт — Казань перевезла полуторамиллионного пассажира, а любимый казанцами авиационный праздник «Я выбираю небо» в этом году состоялся без традиционного авиашоу. Самые интересные кадры прошедшей недели — в фотоподборке «Реального времени». 

  • 1—4. 35-й концертный сезон Салавата Фатхетдинова
  • 5. Награждение полуторамиллионного пассажира электрички маршрута Казань — Аэропорт — Казань
  • 6— 10. Авиационный праздник «Я выбираю небо»

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 авг
    Традиционные концерты Салавата. Самый лучший голос нашей эстрады
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    Анонимно 06 авг
    На вкус и цвет
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  • Анонимно 06 авг
    Праздник неба без неба)
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