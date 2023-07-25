Герои нашего времени: в Казани стартовал фестиваль документального кино «Время героев»

С 25 по 27 июля в Казани проходит первый международный фестиваль документального кино «Время героев» (18+). Проведение мероприятия в Москве вызвало настолько большой интерес у аудитории, что организаторы решили показать картины в разных городах России. В программу кинопоказа вошло 15 фильмов, которые посвящены героям специальной военной операции. И это не только военные, но и врачи, волонтеры, журналисты, артисты, музыканты. Кроме того, покажут ленты местных татарстанских кинорежиссеров — о героях других эпох.
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