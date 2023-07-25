Национальные костюмы, игрушки, предметы быта: «Живое наследие Беларуси» в Нацмузее РТ

Сегодня в Нацмузее РТ открылась выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси».
Экспозиция через демонстрацию народного костюма и промыслов раскрывает характерные особенности белорусской традиционной культуры.
Основными материалами, которые использовали белорусские мастера в своей работе, были лен, солома, глина, лоза, шерсть и другие. Поэтому наиболее значимыми видами народных ремесел являлись ткачество и вышивка, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву, валяние, изготовление разнообразных изделий из соломы, лозы и бересты.
Выставка продлится до 17 сентября.
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