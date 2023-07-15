Фиджитал-скейтбординг: трюки в реальном парке и в цифровом формате

В Татарстане завершились Фиджитал Игры 8 по скейтбордингу в рамках IV Всероссийских уличных игр МАТЧ! Победителем соревнований стала российская команда New Kids Turbo. Если в первый день райдерам пришлось совмещать физическую и диджитальную части, то в финале сначал один участник команды делал трюки в реальном парке, а затем другой пытался повторить их в цифровом формате. Слаженнее всего это, по мнению судей, получилось у ребят из New Kids Turbo. Второе место заняла команда «Трое из ларца», а третье - у аргентинцев из Latino Gang.
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