В преддверии «супербитвы»: трофей OLIMPBET Суперкубка России в парке «Урам»

Трофей OLIMPBET Суперкубка России доставили на стадион «Ак Барс Арена» на лодке. Кубок побывал в туре по татарстанским городам. С 13 июля его могли увидеть жители Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани. Его сопровождают легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. В столице Татарстана зрители могли пообщаться с именитыми игроками в экстрим-парке «Урам». Туда же привезли и кубок.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым