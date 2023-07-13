Виталий Мутко вручил дипломы выпускникам университета физкультуры

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко 13 июля посетил Казань. Он принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Дипломы в этом году получили 804 студента Поволжского университета спорта и туризма. Из них 618 — бакалавры, 186 — магистры. Виталий Мутко также возложил цветы к мемориальной доске героически погибшему в спецоперации выпускнику вуза.
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