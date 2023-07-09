10 фото недели: на колесах, за рулем и под парусом

00:00, 09.07.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Знаменитые татарстанские КАМАЗы стартовали от стен Казанского Кремля в ралли-рейд «Шелковый путь». Казанский яхтсмен Алмаз Алеев презентовал книгу о своем кругосветном плавании, а любители велоспорта отправились на ночную прогулку. Как строить в историческом центре, выясняли на площадке форума «Ребус», а новейшие разработки в области селекции и сельскохозяйственной техники проверяли «в полевых условиях» на «Казань Экспо». Лучшие кадры прошедшей недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. «Ночной велофест»
  • 2. Международный форум «Ребус: Экономика строительства в историческом центре»
  • 3. Презентация книги «Трусцой по океану»
  • 4—5. «Всероссийский день поля»
  • 6—7. Старт Международного ралли «Шелковый путь»
  • 8—10. Праздник славянской культуры «Иван Купала»

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