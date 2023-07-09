10 фото недели: на колесах, за рулем и под парусом

Знаменитые татарстанские КАМАЗы стартовали от стен Казанского Кремля в ралли-рейд «Шелковый путь». Казанский яхтсмен Алмаз Алеев презентовал книгу о своем кругосветном плавании, а любители велоспорта отправились на ночную прогулку. Как строить в историческом центре, выясняли на площадке форума «Ребус», а новейшие разработки в области селекции и сельскохозяйственной техники проверяли «в полевых условиях» на «Казань Экспо». Лучшие кадры прошедшей недели — в фотоподборке «Реального времени».
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