Венки на воде и хороводы у костра: в Зеленодольске праздновали «Ивана Купалу»

Праздник славянской культуры «Иван Купала» отметили вчера в Зеленодольске. Издревле в этот день устраивали народные гулянья: жгли костры, водили хороводы, плели венки и гадали. В этом году гулянья стартовали в излюбленном месте отдыха среди горожан — в парке «Березовая роща». На площадке праздника была организована ярмарка мастеров, мастер-классы, посвященные традиционным славянским ремеслам. Официальное открытие праздника прошло на главной сцене парка «Березовая роща». Оно началось с хореографического пролога и продолжилось выступлениями фольклорных коллективов Татарстана и соседних регионов.
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