«Китайский Сабантуй» в Казани: соревнования на лодках-драконах

В Казани стартовал праздник драконьих лодок, получивший местное название «китайский Сабантуй». Он проходит в Центре гребных видов спорта. В программе праздника: соревнования на лодках «Дракон», «Кубок Дракона», Кубок Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ. Гостей мероприятия также ожидает развлекательная программа: ярмарка сувениров, мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вееров и вырезанию иероглифов из бумаги.
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