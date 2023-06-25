10 фото недели: от «Микулая» до Сабантуя

Прошедшая неделя в Казани была богата событиями. Открылись Летний книжный фестиваль и филиал детской поликлиники, лучшие врачи республики получили награды, а школьники сдали ЕГЭ. Впервые прошли Динамовские спортивные игры, на экраны вышел новый художественный фильм «Микулай». И самым ярким завершением недели стал, безусловно, любимый народный праздник Сабантуй.
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