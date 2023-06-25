10 фото недели: от «Микулая» до Сабантуя

00:00, 25.06.2023 10
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Прошедшая неделя в Казани была богата событиями. Открылись Летний книжный фестиваль и филиал детской поликлиники, лучшие врачи республики получили награды, а школьники сдали ЕГЭ. Впервые прошли Динамовские спортивные игры, на экраны вышел новый художественный фильм «Микулай». И самым ярким завершением недели стал, безусловно, любимый народный праздник Сабантуй. 

  • Летний книжный фестиваль «Смены».
  • Церемония вручения наград конкурса «Врач года — Ак чечеклер».
  • ЕГЭ по информатике.
  • Динамовские игры: пляжный волейбол.
  • Акция «Огненные картины войны».
  • Открытие филиала детской городской поликлиники №6.
  • Презентация художественного фильма Ильшата Рахимбая «Микулай».
  • Сабантуй-2023 в Мирном.

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