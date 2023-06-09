«Женское лицо российского космоса»: пять «звезд» на баннерах в Казанском Кремле

22:35, 09.06.2023 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» открыли баннерную фотовыставку «Женское лицо российского космоса», представленную Госкорпорацией «Роскосмос». На выставке представлены редкие фотографии пяти героинь-звезд отечественной космонавтики - Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Елены Кондаковой, Елены Серовой и Анны Кикиной.


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