Поймай, если сможешь: собачьи бега за механической приманкой

В эти выходные на территории автодрома в Усадах прошли соревнования по курсингу - это состязания для собак, где с помощью приманки имитируется процесс охоты. В программе сразу несколько мероприятий для собак: чемпионат России по бегам за механической приманкой, чемпионат по курсингу и любительские соревнования «Движ на Высокой горе».
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