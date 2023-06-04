Поймай, если сможешь: собачьи бега за механической приманкой

19:59, 04.06.2023 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти выходные на территории автодрома в Усадах прошли соревнования по курсингу - это состязания для собак, где с помощью приманки имитируется процесс охоты. В программе сразу несколько мероприятий для собак: чемпионат России по бегам за механической приманкой, чемпионат по курсингу и любительские соревнования «Движ на Высокой горе».


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