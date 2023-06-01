«Найти успокоение своей души»: в ДРКБ заложили «Тихий сад»

18:56, 01.06.2023 30
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня в Казани на территории Детской республиканской клинической больницы началось строительство духовного комплекса «Тихий сад». В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Духовный комплекс будет состоять из мечети и православного храма. Идея о создании нового объекта принадлежит родителям пациентов ДРКБ.


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