Для аттестата обязателен: как в Казани сдают ЕГЭ по русскому языку

12:26, 29.05.2023 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня проводится самый массовый единый государственный экзамен — по русскому языку. Его в Татарстане пишут 15 062 выпускника. ЕГЭ по русскому языку сдают все одиннадцатиклассники, так как он является одним из обязательных предметов. Как сдавали экзамен казанские школьники - в фоторепортаже "Реального времени".


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