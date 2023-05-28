10 фото недели: русские наряды и татарские танцы

00:00, 28.05.2023 10 1
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Побывать в музее ночью, полюбоваться сиянием Кремля, потанцевать татарские танцы и оценить наряды в «русском стиле» могли казанцы и гости столицы на истекшей неделе. Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. «Ночь музеев»
  • 3—4. Фестиваля света «Сияние Кремля»
  • 5—7. Фестиваль мастерской развития татарского танца «ӘйдәБас»
  • 8—10. Выставка реконструированной аутентичной одежды русского населения Казанского Поволжья «Русский стиль: традиция и душа народной культуры»

Фото: Динар Фатыхов, Максим Платонов


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:19
    Ну и кто теперь будет спорить, что русский костюм не предполагал ношение хиджаба (платка), полностью закрывавшего волосы?
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