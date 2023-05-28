10 фото недели: русские наряды и татарские танцы

Побывать в музее ночью, полюбоваться сиянием Кремля, потанцевать татарские танцы и оценить наряды в «русском стиле» могли казанцы и гости столицы на истекшей неделе. Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Динар Фатыхов, Максим Платонов
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