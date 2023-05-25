Операция «Тоннель» в Казани: водители под зорким взором ГИБДД

ГИБДД Казани провела сегодня операцию «Тоннель». Госавтоинспекторы обращали внимание прежде всего на водителей, которые уже не раз нарушали ПДД, не соблюдают правила перевозки детей, садятся за руль без прав или в состоянии опьянения, а также автомобилистов, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию авто. Кроме этого, под особым контролем были водители, которые не пропускают пешеходов, и пешеходы, не соблюдающие правила поведения на проезжей части.
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