Фестиваль проекта «ӘйдәБас»: татарские танцы на Кабане

В эти выходные в Казани проходит первый фестиваль мастерской развития татарского танца «ӘйдәБас». Вчера перед театром имени Кариева были организованы «Кичке уеннар», вечерние народные игры. Каждый желающий мог не только наблюдать за веселыми плясками, но и сам потанцевать. А сегодня возле набережной озера Кабан, в сквере «Ак чәчәкләр» и парке имени Урицкого проходят мастер-классы, а вечером состоится большой гала-концерт в театре имени Кариева.
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