«Под сенью муз» и «Ожившие герои»: «Ночь музеев-2023»

08:00, 21.05.2023 44
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В эту субботу в столице Татарстана прошло одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». Мероприятие, в программу которого входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. 20 мая с 18.30 до 23.00 посетителей ждали в выставочных залах Кремля, ГСИ и других учреждений культуры.


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