10 фото недели: «Помнит сердце, не забудет никогда»

00:00, 14.05.2023 10 3
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Главным событием прошлой недели стало празднование 78-й годовщины Великой Победы. Артисты в сопровождении военной техники проехали по городу, поздравляя ветеранов. К Вечному огню в парке Победы возложили венки и цветы. Военнослужащие, курсанты, кадеты и суворовцы прошли победным маршем по площади Тысячелетия. В этом году шествие «Бессмертный полк» отменили во всех городах России во избежание провокаций, но горожане и гости столицы все равно принесли портреты родственников-фронтовиков на празднование Дня Победы. 

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Здорово, что была солнечная погода в этот день
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  • Анонимно 14 май
    красивый праздник с большой историей
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  • Анонимно 14 май
    Классные яркие фото
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