10 фото недели: «Помнит сердце, не забудет никогда»

Главным событием прошлой недели стало празднование 78-й годовщины Великой Победы. Артисты в сопровождении военной техники проехали по городу, поздравляя ветеранов. К Вечному огню в парке Победы возложили венки и цветы. Военнослужащие, курсанты, кадеты и суворовцы прошли победным маршем по площади Тысячелетия. В этом году шествие «Бессмертный полк» отменили во всех городах России во избежание провокаций, но горожане и гости столицы все равно принесли портреты родственников-фронтовиков на празднование Дня Победы.
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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