Этот День Победы: парад на площади Тысячелетия

Сегодня в Казани проходит празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, традиционно в городе состоялся парад. Главной площадкой празднования стала площадь Тысячелетия. Торжественная программа началась в 9.30, а на площади в 10.00 состоялся проход войск Казанского гарнизона и проезд исторической техники. В проходе войск также приняли участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и так далее. И в конце парада казанцам показали театрализованную композицию с исполнением песни «День Победы» сводным хором.
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