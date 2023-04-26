«И туган тел, и матур тел»: цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник Минтимер Шаймиев возложили цветы к подножию памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Сегодня, 26 апреля, отмечается 137-я годовщина со дня его рождения.
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