«Крути вдоль реки»: в Казани открыли летний велосезон

В столице Татарстана 22 апреля в рамках Стратегии развития Казанки открылся летний велосезон «Крути вдоль реки». Закольцованный маршрут для любителей велопрогулок пролегает вдоль реки и охватывает экстрим-парк «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе, а также мост «Миллениум».
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