«Крути вдоль реки»: в Казани открыли летний велосезон

14:51, 22.04.2023 35 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В столице Татарстана 22 апреля в рамках Стратегии развития Казанки открылся летний велосезон «Крути вдоль реки». Закольцованный маршрут для любителей велопрогулок пролегает вдоль реки и охватывает экстрим-парк «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе, а также мост «Миллениум».


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