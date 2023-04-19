«Двигатель торговли»: в Казани открылась ярмарка «МиР. Магазин и Ресторан»

17:19, 19.04.2023 41
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани открылась первая ярмарка комплексного оснащения объектов торговли и питания «МиР. Магазин и Ресторан». В МВЦ «Казань Экспо» отечественные производители представили свои технологии и разработки. На открытии выставки присутствовали министр промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл Станислав Крылов и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.


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