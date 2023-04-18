Тонировку долой: как ГИБДД Казани вышла в рейд

11:33, 18.04.2023 33
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани провела сегодня рейд по выявлению автомобилей с неправомерной тонировкой. Согласно техническим регламентам «О безопасности транспортных средств», светопропускание передних стекол и ветрового стекла должно составлять не ниже 70%. В случае обнаружения нарушения водителей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 500 рублей.


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