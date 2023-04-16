Чемпионат России по плаванию — 2023

22:16, 16.04.2023 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 16 по 21 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию.

На дорожки бассейна выйдут сильнейшие пловцы со всей страны, а также представители Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии, Таджикистана. Заявлено более 650 спортсменов.


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