Чемпионат России по плаванию — 2023

С 16 по 21 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию.
На дорожки бассейна выйдут сильнейшие пловцы со всей страны, а также представители Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии, Таджикистана. Заявлено более 650 спортсменов.
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