10 фото недели: события духовные, спортивные и культурные

00:00, 16.04.2023 10
1/10

Прошедшая неделя выдалась насыщенной событиями: встречали призеров чемпионата России по регби-7 — татарстанскую «Стрелу», стартовал республиканский форум «Движения первых», в музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля открылась выставка, посвященная празднику Воскресения Христова, прошел кинофорум «Детский КиноМай», состоялся XI  Республиканский ифтар... Лучшие кадры недели — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Встреча призеров чемпионата России по регби-7 — команды «Стрела».
  • 2—3. Республиканский форум «Движения первых» «Алга! Поехали!».
  • 4. Открытие выставки «Вдохновение Пасхи».
  • 5. Гандбольные клубы «Зилант» (Казань) и «Воронеж» сражаются за выход в Суперлигу — Чемпионат России по гандболу.
  • 6. Открытие студенческого пространства «Пульс» в казанском медуниверситете.
  • 7. Кинофорум «Детский КиноМай».
  • 8. Музыкальный урок в благотворительном фонде «НеЗаМи».
  • 9—10. XI Республиканский ифтар.

Фото: Максим Платонов, Динар Фатыхов


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи