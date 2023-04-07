Песни и праздничный стол: как в школе «Мишпахтейну» Песах отмечали

13:07, 07.04.2023 36 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Песни, праздничная трапеза и встреча учителей с детьми — так в казанской еврейской школе «Мишпахтейну» прошел праздник Песах. Он посвящен освобождению еврейского народа от египетского рабства. Перевод с иврита — «переход». 


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Так мило и позитивно...
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