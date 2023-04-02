10 фото недели: на велосипеде и на татами, на сцене и на арене

Спортивный статус Казани на прошлой неделе поддержали сразу два турнира всероссийского масштаба: по ВМХ-фристайлу и по тхэквондо. Патриоты родного языка тоже посоревновались — в мастерстве художественного слова. А самых юных и любопытных казанцев ожидала уникальная возможность увидеть «изнанку» работы цирковых артистов — на открытой репетиции.
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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