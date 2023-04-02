10 фото недели: на велосипеде и на татами, на сцене и на арене

00:00, 02.04.2023 10 3
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Спортивный статус Казани на прошлой неделе поддержали сразу два турнира всероссийского масштаба: по ВМХ-фристайлу и по тхэквондо. Патриоты родного языка тоже посоревновались — в мастерстве художественного слова. А самых юных и любопытных казанцев ожидала уникальная возможность увидеть «изнанку» работы цирковых артистов — на открытой репетиции.

  • 1—3. Первый этап Кубка России по ВМХ-фристайлу.
  • 4—5. Гала-концерт конкурса художественного слова «Татар сузе».
  • 6—7. Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года.
  • 8—10. Открытая репетиция в Казанском цирке.

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Каникулы прекрасные! Жаль закончились
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  • Анонимно 02 апр
    8 фото повергло в шок
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  • Анонимно 02 апр
    Увлеченная спортом молодежь - прекрасна
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