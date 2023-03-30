Секреты татарских промаслов: кожаная мозаика Наили Кумысниковой

В галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ работает выставка мастера кожаной мозаики, заслуженного деятеля искусств и народного художника РТ Наили Кумысниковой, которая выдвигается на соискание Государственной премии РТ имени Г.Тукая. На выставке представлены изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике кожаной мозаики: кожаная мозаика, панно, ичиги, сумка, костюмы из собрания ГМИИ РТ, Музея-заповедника «Казанский Кремль», частных коллекций.
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