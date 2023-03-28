Мастера художественного слова: гала-концерт “Татар сузе”

В культурном центре «Сайдаш» в Казани подвели итоги третьего Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сузе». Состязание было организовано телерадиокомпанией «Татарстан — Новый Век» при поддержке Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. На Гала-концерте стали известны имена лучших мастеров художественного слова.
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