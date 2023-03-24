«Архитектор» татарского театра»: в галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь Петра Сперанского

18:20, 24.03.2023 32
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Петр Сперанский. «Архитектор» татарского театра». В экспозиции представлены эскизы к декорациям таких известных спектаклей, как «Ходжа Насретдин», «Король Лир», к операм «Алтынчеч», «Пиковая дама», к балету «Шурале», «Дон Кихот», костюмы к спектаклям, архивные фотографии из собрания ГМИИ РТ, ТГАТ им.Г.Камала и частного собрания. Часть экспозиции посвящена лирическим пейзажам с видами Казани, Крыма, Кавказа, и многочисленным зарисовкам татарского орнамента, которые послужили основой изданных альбомов «Татарский народный орнамент» (1948, 1953).


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