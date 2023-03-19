10 фото недели: от лыжников до бизнес-ангелов

00:00, 19.03.2023 10 2
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Истекшая неделя в Казани была богата событиями: спортивными, культурными и деловыми. Лыжный праздник «Олимпийские надежды», встреча иконы Богородицы, открытие выставки и спецпоказ фильма с участием его главного героя, сход сельчан и форум бизне-ангелов — в объективе «Реального времени».

  • 1—2. Открытие лыжно-биатлонного комплекса «Мирный».
  • 3—4. Принесение в Казанский собор иконы Богородицы «Умягчение злых сердец».
  • 5—6. Открытие выставки Олега Леонова «Соло с красной пилой».
  • 7. Специальный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
  • 8. XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел.
  • 9—10. Российский венчурный форум.

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:17
    Лыжники запрыгнули в последний вагон, погода-то уже весенняя
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  • Анонимно 12:24
    Посещение Казани пилота впечатлило, конечно
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