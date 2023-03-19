10 фото недели: от лыжников до бизнес-ангелов

Истекшая неделя в Казани была богата событиями: спортивными, культурными и деловыми. Лыжный праздник «Олимпийские надежды», встреча иконы Богородицы, открытие выставки и спецпоказ фильма с участием его главного героя, сход сельчан и форум бизне-ангелов — в объективе «Реального времени».
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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