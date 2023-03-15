«Мы вместе — и это главное»: сход предпринимателей татарских сел

В Казани завершился XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Три дня более 500 бизнесменов из Татарстана, 47 регионов России и пяти стран (Китая, ОАЭ, Польши, Афганистана, Узбекистана) общались, делились опытом, налаживали новые связи. Сегодня в ТРЦ «Корстон» прошло пленарное заседание форума с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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