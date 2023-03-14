«Соло с красной пилой»: «творческий отчет» Олега Леонова

20:09, 14.03.2023 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника РФ, действующего члена Российской академии художеств Олега Леонова. «Соло с красной пилой» – это персональная выставка Олега Леонова, представляющая ретроспективу творческих поисков и методов мастера, а также его взгляд на предназначение человека в этом мире, в контексте современного реалистического искусства. 


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