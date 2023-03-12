10 спортивных фото недели

00:00, 12.03.2023 10
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Весна, пусть пока только календарная, потихоньку вступает в свои права, а в спортивных дисциплинах близится к завершению зимний сезон. На «Ак Барс Арене» закрытие сезона отметили фестивалем ArenaLand ZIMA, на картинге «Трудовых резервов» в Казани прошли фиджитал-гонки, в Алексеевском районе приготовили KZN FISH УХУ. Также на этой неделе столица Татарстана приняла чемпионат России по спортивной гимнастике — пусть не зимний вид спорта, но не менее зрелищный.

  • 1—2. Фестиваль ArenaLand ZIMA.
  • 3—5. Чемпионат России по спортивной гимнастике.
  • 6—7. Фиджитал-гонки.
  • 8—10. KZN FISH УХА.

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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