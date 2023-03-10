«Хранители древней иконы»: художественное наследие казанских старообрядцев

20:27, 10.03.2023 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани сосуществуют две ветви старообрядчества – Древлеправославная Старопоморская церковь и Русская Старообрядческая Православная церковь, издавна живущие в нашем регионе. Старообрядцы Казанской земли сохранили традиции канонического иконописания и исконную темперную технику. На выставке «Хранители древней иконы» в изомузее РТ представлена коллекция Казанской старообрядческой общины Старопоморского согласия.


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