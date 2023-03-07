«Татарстан себя обеспечивает»: сельскохозяйственные итоги года

17:51, 07.03.2023 49
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня в «Казань Экспо» прошла итоговая коллегия минсельхоза РТ. В 2022 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане составила 334,1 миллиарда рублей. По объему производства республика лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает 5-е место в России, сообщил на коллегии вице-премьер, глава ведомства Марат Зяббаров. Он рассказывал, что Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 28%, мяса — на 29%, яиц — на 13%.


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