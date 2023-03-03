«Формула цвета» Рустема Кильдибекова: из цикла «Казанский авангард: вторая волна»

19:46, 03.03.2023 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» музея изобразительных искусств РТ открылась выставка татарского художника Рустема Кильдибекова «Формула цвета». Казанцам и гостям столицы РТ представили более 150 живописных и графических произведений 1960–1990-х годов из мастерской художника, ранее не экспонировавшихся. Их дополнили ранними работами из собрания музея изобразительных искусств РТ и частных коллекций.


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