«Путь на Восток» Александра Македонского: скульптура, оружие, монеты из собрания Эрмитажа

18:32, 22.02.2023 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялось официальное открытие выставки «Александр Македонский. Путь на Восток» из собрания Государственного Эрмитажа. В экспозиции представлены археология, живопись, оружие, скульптура, ювелирное искусство, а также нумизматика – всего около 400 экспонатов.


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