Волна банкротств и качество судебных решений: итоги года от Арбитражного суда РТ

14:18, 22.02.2023 36
1/36
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Впервые за последние годы Татарстан оказался абсолютным лидером в Поволжье по числу финансово несостоятельных граждан, обогнав Самарскую область. По итогам 2022 года численность должников-банкротов выросла на треть — до 5 646 человек, привели сегодня неутешительную статистику на коллегии Арбитражного суда РТ. Глава татарстанского арбитража Максим Боровков посетовал на бездействие кредиторов предприятий-банкротов, чья процедура несостоятельности перешагнула за пять лет.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи