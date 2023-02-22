Волна банкротств и качество судебных решений: итоги года от Арбитражного суда РТ

Впервые за последние годы Татарстан оказался абсолютным лидером в Поволжье по числу финансово несостоятельных граждан, обогнав Самарскую область. По итогам 2022 года численность должников-банкротов выросла на треть — до 5 646 человек, привели сегодня неутешительную статистику на коллегии Арбитражного суда РТ. Глава татарстанского арбитража Максим Боровков посетовал на бездействие кредиторов предприятий-банкротов, чья процедура несостоятельности перешагнула за пять лет.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым