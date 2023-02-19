10 фото недели: выставки картин, плакатов, фотографий

00:00, 19.02.2023 10 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Динар Фатыхов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На этой неделе Казань отмечала 150-летие великого земляка — оперного певца Федора Шаляпина, Министерство экономики отчиталось за 2022 год, а в Галерее современного искусства открылась выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика» из цикла «Графика молодых художников». На складе по сбору гуманитарной помощи в Казани региональное отделение «Единой России» совместно с движением «Ярдәм янәшә» подготовили к отправке груз в Лисичанск. В селе Высокая Гора отпраздновали армянский Терендез, а в Национальной библиотеке РТ открылись выставки «Время в образах и деталях» и «Эстетика плаката 60—70-х годов».

  • 1—2. Презентация выставки Союза художников Татарстана «К 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина».
  • 3. Открытие мемориальной доски Федору Шаляпину.
  • 4—5. Выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика».
  • 6. Итоговое заседание коллегии Министерства экономики республики.
  • 7. Погрузка гуманитарной помощи для отправки в Лисичанск.
  • 8. Армянский праздник Терендез.
  • 9—10. Выставки «Время в образах и деталях» и «Эстетика плаката 60—70-х годов».

Фото Максима Платонова и Динара Фатыхова


комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05:52
    В Госсовете рт не оценят девятое фото
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    Анонимно 15:14
    почему?)))
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    Анонимно 17:27
    Тоже не поняла, но муха впечатляет
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  • Анонимно 15:14
    доску я так и не поняла- есть же памятник
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