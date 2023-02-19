10 фото недели: выставки картин, плакатов, фотографий

На этой неделе Казань отмечала 150-летие великого земляка — оперного певца Федора Шаляпина, Министерство экономики отчиталось за 2022 год, а в Галерее современного искусства открылась выставка художника Владислава Баранова «Аква-калли-графика» из цикла «Графика молодых художников». На складе по сбору гуманитарной помощи в Казани региональное отделение «Единой России» совместно с движением «Ярдәм янәшә» подготовили к отправке груз в Лисичанск. В селе Высокая Гора отпраздновали армянский Терендез, а в Национальной библиотеке РТ открылись выставки «Время в образах и деталях» и «Эстетика плаката 60—70-х годов».
Фото Максима Платонова и Динара Фатыхова
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