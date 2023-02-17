Самозанятые, импорт, экспорт и ТОСЭР: о чем говорили на итоговом совещании Минэкономики РТ

По итогам 2022 года объем импорта в Татарстан сократился на 20% в физическом объеме и на 29% в стоимостном выражении и составил порядка 227,4 млрд рублей. А объем экспорта из Татарстана оценивается в $15,6 миллиарда. Это на 29,3% больше, чем за 2021 год. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал глава ведомства Мидхат Шагиахметов.
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