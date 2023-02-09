«Родные напевы» Рабиса Саляхова: к 65-летию мастера

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка народного художника РТ Рабиса Саляхова «Милли көйләр эзеннән» к 65-летию художника. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
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