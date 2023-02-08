А над нами километры воды: доисторические твари в «Казанском море»

16:50, 08.02.2023 16
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

8 февраля 2023 года, в День российской науки, в музее естественной истории Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась мультимедийная инсталляция «Казанское море». Теперь на 2-м этаже музея можно увидеть море, которое существовало на территории Татарстана около 265 млн лет назад. В зале установлено новое оборудование: освещение, проекторы и звуковые установки, а на потолок проецируется фильм, рассказывающий о морских обитателях пермского периода.


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